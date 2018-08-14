Житель Башкирии, заказавший убийство матери и сестры, получил приговор

Преступник нанял своего знакомого в качестве исполнителя — с ним он отбывал наказание в тюрьме за пособничество в убийстве прокурора Сибая Ханифа Карачурина. За убийство родной матери и сестры мужчина попросил 200 тысяч рублей. Заказчик передал ему фотографию родственницы и ключи от жилья.