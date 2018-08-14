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Житель Башкирии, заказавший убийство матери и сестры, получил приговор

14 августа 2018, 15:24
Решение вынес Верховный суд РБ.

Как сообщает ГТРК Башкортостан, гособвинение настаивало на пожизненном заключении. Однако по решению суда ему дали 23 года лишения свободы в колонии особого режима. Напомним, в апреле прошлого года мужчина организовал убийство собственной 54-летней матери, чтобы завладеть зданием её ресторана стоимостью более 14 млн. рублей.

Преступник нанял своего знакомого в качестве исполнителя — с ним он отбывал наказание в тюрьме за пособничество в убийстве прокурора Сибая Ханифа Карачурина. За убийство родной матери и сестры мужчина попросил 200 тысяч рублей. Заказчик передал ему фотографию родственницы и ключи от жилья.

Когда исполнитель дожидался жертву в её квартире, домой неожиданно вернулась 30-летняя сестра обвиняемого. Чтобы облегчить запланированное убийство матери, заказчик по телефону дал указание киллеру убить сестру за дополнительное вознаграждение в 200 тысяч рублей.

Затем злоумышленник лично довез свою мать до дома. После того, как женщина вошла в квартиру, она была задушена. Исполнитель инсценировал ограбление и похитил драгоценности в 50 тысяч рублей.

Свою вину мужчина признал лишь частично.

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