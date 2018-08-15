В Башкирии мужчина пытался убить мать из-за отказа дать денег на выпивку

По словам пострадавшей женщины, когда она вернулась с работы, застала сына в состоянии алкогольного опьянения. Пока женщина занималась домашними делами, ее сын выпил еще спиртного и отправил отца в магазин за добавкой. Пока тот ушел за очередной порцией алкоголя, между сынои матерью произошел сильный конфликт. Мужчина начал душить мать и угрожать ей. Когда женщине удалось вырваться, она побежала к своей сестре за помощью — та жила в соседнем доме. Там она вызвала полицию.