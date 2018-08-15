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В Башкирии мужчина пытался убить мать из-за отказа дать денег на выпивку

15 августа 2018, 10:10
Семейная драма разыгралась в г. Октябрьский.

По словам пострадавшей женщины, когда она вернулась с работы, застала сына в состоянии алкогольного опьянения. Пока женщина занималась домашними делами, ее сын выпил еще спиртного и отправил отца в магазин за добавкой. Пока тот ушел за очередной порцией алкоголя, между сынои матерью произошел сильный конфликт. Мужчина начал душить мать и угрожать ей. Когда женщине удалось вырваться, она побежала к своей сестре за помощью — та жила в соседнем доме. Там она вызвала полицию.

В отношении 30-летнего мужчины в отделе дознания возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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