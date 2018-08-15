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Уфимский госцирк отремонтируют за 970 миллионов рублей

15 августа 2018, 09:37
14 августа Рустэм Хамитов и генеральный директор «Российской государственной цирковой компании» Дмитрий Иванов обсудили вопросы реконструкции здания уфимского госцирка. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В 2017 году Верховный суд Башкирии временно приостановил эксплуатацию уфимского цирка. Тогда запрет был наложен до вынесения окончательного решения по иску прокуратуры Октябрьского района Уфы о том, что администрация цирка не исполнила решение суда об устранении грубых нарушений пожарной безопасности.

На вчерашнем совещании стало известно, что цирк решили реконструировать до 2021 года. По словам Дмитрия Иванова, в скором времени пройдет экспертиза, после которой начнется подготовка проектной документации для устранения замечаний, выявленных прокурором. Временную эксплуатацию цирка начнут в 2019 году, после чего объект культурного наследия будут подготавливать к реставрации.

Стоимость работ составит около 970 миллионов рублей. Эта сумма пойдет на вентиляцию, кондиционирование, новые кресла зрительного зала и сохранение имеющегося облика цирка. Немаловажный компонент – помещение для животных.

По плану в обновленном виде цирк начнет работать в конце 2020-го – начале 2021-го годов.

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