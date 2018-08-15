Уфимский госцирк отремонтируют за 970 миллионов рублей

На вчерашнем совещании стало известно, что цирк решили реконструировать до 2021 года. По словам Дмитрия Иванова, в скором времени пройдет экспертиза, после которой начнется подготовка проектной документации для устранения замечаний, выявленных прокурором. Временную эксплуатацию цирка начнут в 2019 году, после чего объект культурного наследия будут подготавливать к реставрации.