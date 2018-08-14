В Уфе общественников научат контролировать госзакупки лекарств

- Применение знаний и навыков отслеживания госзакупок лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также соответствие госзакупок законам 44 ФЗ, 223 ФЗ и 135 ФЗ РФ сделает госзакупки эффективнее, обеспечит прозрачность и общественный контроль, - считают организаторы семинара.