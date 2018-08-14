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В Уфе общественников научат контролировать госзакупки лекарств

14 августа 2018, 16:56
В Уфе состоится семинар для руководителей профильных общественных организаций по работе с Единой Информационной Системой (ЕИС).

16 августа РБОО «Хантер-Синдром» совместно с Общественной Палатой Республики Башкортостан проводит практический семинар по работе в ЕИС и в электронной торговой площадке.

- Применение знаний и навыков отслеживания госзакупок лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также соответствие госзакупок законам 44 ФЗ, 223 ФЗ и 135 ФЗ РФ сделает госзакупки эффективнее, обеспечит прозрачность и общественный контроль, - считают организаторы семинара.

Семинар, посвященный проблемам госзакупок лекарственных препаратов и медицинских изделий, пройдет в Фонде развития города Уфы (г. Уфа, ул. Российская, д. 108). Начало проведения – 14.00.

- С собой надо взять ноутбук, - предупредили организаторы семинара.

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