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В Уфе из горящего здания эвакуировали 15 человек

13 августа 2018, 10:44
Из них трое детей.

Стихия разыгралась 13 августа в полночь в пятиэтажном доме по ул. Невского. На место происшествия выехали 4 единицы техники, 9 спасателей МЧС по РБ. Эвакуировали 15 человек, из которых трое детей. Есть один пострадавший. Пожар удалось потушить всего за несколько минут. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

В ведомстве в очередной раз напоминают гражданам об осторожном обращении с огнем и правилах безопасности.

При пожаре звоните по единому телефону спасателей и пожарных с городского телефона – 01, с мобильного телефона - 101.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
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