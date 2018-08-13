В Уфе из горящего здания эвакуировали 15 человек

Стихия разыгралась 13 августа в полночь в пятиэтажном доме по ул. Невского. На место происшествия выехали 4 единицы техники, 9 спасателей МЧС по РБ. Эвакуировали 15 человек, из которых трое детей. Есть один пострадавший. Пожар удалось потушить всего за несколько минут. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.