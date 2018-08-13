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В больнице Уфы прокомментировали инцидент с "выброшенным пациентом"

13 августа 2018, 12:00
11 августа в Черниковке охранники больницы №8 вынесли из здания медицинского учреждения человека и оставили его рядом с автомобильной дорогой у дерева, сообщает «Комсомольская правда в Уфе» .

Очевидец рассказал, что охранники сослались на распоряжение руководства и даже попытались выхватить телефон, чтобы пресечь видеосъемку. Какое-то время мужчина просто лежал на газоне недалеко от больницы.

Как удалось выяснить Медиакорсети у заместителя главного врача больницы Александра Семдика, пациент находился в состоянии алкогольного опьянения.

- С собой у него были спиртные напитки (предположительно так называемые фанфурики), их он даже успел употребить в приемном покое, у охранников он потребовал алкоголь, ему сделали замечание, когда врачи предложили госпитализировать пациента, тот отказался. Через короткое время мужчина без определенного места жительства все-таки решил пройти обследование. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Он ест, пьет, сам ходит, - прокомментировал Александр Семдик.

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