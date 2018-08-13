В больнице Уфы прокомментировали инцидент с "выброшенным пациентом"

- С собой у него были спиртные напитки (предположительно так называемые фанфурики), их он даже успел употребить в приемном покое, у охранников он потребовал алкоголь, ему сделали замечание, когда врачи предложили госпитализировать пациента, тот отказался. Через короткое время мужчина без определенного места жительства все-таки решил пройти обследование. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Он ест, пьет, сам ходит, - прокомментировал Александр Семдик.