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В Башкирии смертью пациента в больнице заинтересовались следователи

10 апреля 2018, 09:15
Мужчина скончался в послеоперационный период.

5 апреля текущего года в Туймазинской центральной районной больнице скончался 32-летний пациент, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Мужчина скончался в раннем послеоперационном периоде. Он перенес операцию по поводу перелома ноги, осложненного алкогольным делирием.

Предварительная причина смерти – жировая эмболия вследствие постоперационного травмирования ноги. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства смерти пациента.

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