В Башкирии смертью пациента в больнице заинтересовались следователи

5 апреля текущего года в Туймазинской центральной районной больнице скончался 32-летний пациент, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Мужчина скончался в раннем послеоперационном периоде. Он перенес операцию по поводу перелома ноги, осложненного алкогольным делирием.
Предварительная причина смерти – жировая эмболия вследствие постоперационного травмирования ноги. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства смерти пациента.