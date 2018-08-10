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В Башкирии жертвами клещей стали 8843 человека

10 августа 2018, 11:10
Роспотребнадзор республики представил свежие данные по ситуации с укусами клещей на сегодняшний момент.

По состоянию на 9 августа с 15 марта к медикам по поводу присосавшихся клещей обратилось 8843 человека. При этом в прошлом году за тот же промежуток времени количество пострадавших было на 11 процентов больше – в 2017 году жертвами клещей стало 9987 человек.

На сегодняшний день акарицидные обработки проведены на площади 4245 гектаров, что на пять процентов больше уровня прошлого года. Также проведены противоклещевые действия в летних детских лагерях на площади 1809 гектаров.

В «Центре гигиены и эпидемиологии в РБ» и его филиалах открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями (возбудителями боррелиоза).

Напомним, исследовать клеща, которого вы сняли с себя или своих близких можно здесь, а получить экстренную иммунопрофилактику против клещевого вирусного энцефалита в Уфе можно здесь.

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