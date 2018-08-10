В Башкирии жертвами клещей стали 8843 человека

По состоянию на 9 августа с 15 марта к медикам по поводу присосавшихся клещей обратилось 8843 человека. При этом в прошлом году за тот же промежуток времени количество пострадавших было на 11 процентов больше – в 2017 году жертвами клещей стало 9987 человек.
На сегодняшний день акарицидные обработки проведены на площади 4245 гектаров, что на пять процентов больше уровня прошлого года. Также проведены противоклещевые действия в летних детских лагерях на площади 1809 гектаров.
В «Центре гигиены и эпидемиологии в РБ» и его филиалах открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями (возбудителями боррелиоза).