В Башкирии жертвами клещей стали 8843 человека

По состоянию на 9 августа с 15 марта к медикам по поводу присосавшихся клещей обратилось 8843 человека. При этом в прошлом году за тот же промежуток времени количество пострадавших было на 11 процентов больше – в 2017 году жертвами клещей стало 9987 человек.