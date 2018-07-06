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С укусами клещей к врачам обратились уже 7 тысяч жителей Башкирии

6 июля 2018, 10:52
Этот показатель на 14 процентов ниже, чем был в прошлом году – 8341.

В этом году клещи покусали 7179 жителей республики. В прошлом году за соответствующий период было гораздо больше пострадавших - 8341 человек.

Как сообщает Роспотребнадзор, 4245 гектаров территории Башкирии обработаны акарицидом. Напомним, клещи являются переносчиком заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой энцефалит.

От клещей можно защититься, соблюдая индивидуальную защиту – носить защитную одежду, обрабатывать ее специальными аэрозольными химическими средствами.

Отправляясь на природу, лучше всего выбрать светлую одежду, чтобы увидеть клеща, заправлять брюки в носки, а водолазку в брюки. На голову накинуть платок или одеть шапочку, плотно прилегающую к голове.

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#Новости#Зиля Аскерова#Общество
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