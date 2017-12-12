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В Башкирии педофил объявлен в розыск

12 декабря 2017, 12:16
Мужчина уклоняется от отбывания наказания.

На территории республики разыскивается Лемдясов Дмитрий Владимирович 26.10.1978 года рождения, зарегистрированный в Стерлитамаке на улице Артема 59-59, сообщили в пресс-службе УФСИН по республике.

Дмитрий Лемдясов признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней 3 апреля текущего года и приговорен к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Подсудимый не явился на оглашение приговора, от отбывания наказания уклоняется. Объявлен в розыск.

Информацию о разыскиваемом сообщайте по телефонам: 279-58-30, 8-987-498-47-99.

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