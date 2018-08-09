В Уфе застройщик построил дом на деньги пайщиков и не дает им квартиры

В 2015 году жилищный кооператив, состоящий из 47-ми человек, заключил договор инвестирования с ООО «Строительные технологии». Согласно этому документу, застройщик должен был построить дом, используя паевые взносы членов кооператива.
Дом планировалось построить на земельным участке по адресу улица Летчиков 2, корпус 10-11, который принадлежал ООО «АНГ-ДЕВЕЛОПМЕНТ». «Строительные технологии» арендовали у них этот участок.
С 47 человек кооператив собрал 51 млн 135 тыс рублей и перечислил застройщику. Об этом свидетельствует акт сверки между организациями. Дом должны были сдать в конце 2016 года, однако, к этому времени застройщик успел заложить только фундамент.
25 мая 2017 года на общем собрании членов кооператива сообщили, что ООО «АНГ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» продает земельный участок другому застройщику – ООО «Финжилстрой». Обдумав это, кооператив заключил договор с новым застройщиком, который принял на себя все обязательства прежнего застройщика.
«Финжилстрой» также заключил договор инвестирования с ЖНК «Доступные метры», чтобы продать им свободные квартиры. 47 человек, перешедших от прежнего застройщика, расформировали свой кооператив и вступили в ряды ЖНК.
Почти через год после этого, 23 марта 2018 года, «Финжилстрой» взял кредит в Сбербанке, чтобы достроить этот дом. Банк потребовал, чтобы квартиры в этом доме продавались только по договору долевого участия.
Для исполнения этого условия, «Финжилстрой» расторг договор с ЖНК «Доступные меры». Однако забыл, что часть объекта, а именно фундамент - возведен на деньги 47 человек. Теперь организация отказывается исполнять соглашение, подписанное в мае 2017 года и добивается его расторжения в судебном порядке. Таким образом, 47 человек, заплатившие за свои квартиры, оказались подвешенными в воздухе.
На данный момент проводится расследование по данному факту. Однако некоторые действия следователей настораживают обманутых дольщиков.
- Следователи настойчиво требуют, чтобы мы написали заявление на привлечение к ответственности председателя правления бывшего кооператива. А мы им уже объясняли, участок был передан другому застройщику по решению общего собрания, который согласился принять его на прежних условиях. Это можно проверить по нашим протоколам и соглашению. Однако следователи упорно игнорируют это, - рассказывает одна из обманутых дольщиков Асия.
По ее словам, следователи к тому же утверждают, что «Финжилстрой» якобы дорого купил земельный участок и поэтому о договоре на ранее оговоренных условиях речь идти не может. Ведь застройщик и так «поиздержался».
- Нас очень удивляет позиция следователей, которые, не дождавшись окончания следствия, встали на сторону застройщика. Такая трогательная забота о коммерческой строительной фирме наталкивает на мысль о сговоре, - комментирует Асия.
На сегодня дом уже возведен. Застройщик не возвращает деньги 47 человек, также не собирается отдавать им квартиры. Уфимцы уверены, что купля-продажа участка состоялась, чтобы провернуть махинацию и прикарманить их деньги.
Мы следим за развитием событий.