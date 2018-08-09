В Уфе застройщик построил дом на деньги пайщиков и не дает им квартиры

- Следователи настойчиво требуют, чтобы мы написали заявление на привлечение к ответственности председателя правления бывшего кооператива. А мы им уже объясняли, участок был передан другому застройщику по решению общего собрания, который согласился принять его на прежних условиях. Это можно проверить по нашим протоколам и соглашению. Однако следователи упорно игнорируют это, - рассказывает одна из обманутых дольщиков Асия.