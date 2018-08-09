«Боимся второго Улу-Теляка»: в Башкирии строят дом возле газопровода

- Когда мы здесь строили свои дома, нам разрешили высоту максимум в два этажа. У каждого из владельцев домов есть бумага, свидетельствующая об этом. Она подписана главным архитектором Уфимского района. Удивительно, почему разрешили строить 16-ти этажный многоквартирный дом на таком же расстоянии? – задается вопросом местный житель Дмитрий. – Мы боимся, что здесь может повториться история Улу-Теляка. Тогда пострадает не только наша улица, но и соседние - сотни людей.