«Боимся второго Улу-Теляка»: в Башкирии строят дом возле газопровода

В республике точечные застройки уже давно стали тенденцией, несмотря на негативную реакцию со стороны населения. Вот и жители села Михайловка Уфимского района столкнулись с аналогичной проблемой. Представители Региональной общественной организации по развитию местного самоуправления (РОО РМС) Альберт Рахматуллин, Иван Апаев и Диана Демидова организовали встречу с ними.
Два года назад два участка на улице Новоуфимская были куплены строительной компанией. Жители села тогда не придали этому особого значения. Зашевелились, лишь когда фирма приступила к работам в самой гуще частных домов, чтобы возвести 16-ти этажное многоквартирное здание. Уже две недели тут стоит дикий шум большегрузной техники и экскаваторов. Земля вокруг, включая заезд к соседним домам, превратилась в месиво – местным тяжело добраться к своему крыльцу, не испачкавшись.
Однако жителей беспокоят не только неудобства, причиненные шумом от стройки и пыль на подоконниках. Буквально в 70 метрах от домов проходит магистральный газопровод высокого давления.
- Когда мы здесь строили свои дома, нам разрешили высоту максимум в два этажа. У каждого из владельцев домов есть бумага, свидетельствующая об этом. Она подписана главным архитектором Уфимского района. Удивительно, почему разрешили строить 16-ти этажный многоквартирный дом на таком же расстоянии? – задается вопросом местный житель Дмитрий. – Мы боимся, что здесь может повториться история Улу-Теляка. Тогда пострадает не только наша улица, но и соседние - сотни людей.
Покупая участки, застройщик пообещал, что дом будет строиться по новой технологии, без свай. Вскоре выяснилось, что он не сдержал своего обещания.
- Когда строители начнут забивать сваи, ближайшим домам причинят огромный вред. Они, как минимум, потрескаются. От моего дома до котлована, вырытого строителями, всего лишь два метра. Сейчас работают гидравлическим молотком – люстры ходуном ходят. Что будет, когда начнут забивать сваи? На другой стороне стройки находятся дома старой постройки, которые сразу же рассыпятся. Застройщику ведь это не важно, им важно построить дом, продать квартиры и уйти, - сокрушается Любовь Сергеевна Бублик.
Дмитрий рассказывает, что место было исследовано геодезистами.
- Геодезисты здесь обнаружили карстовые пустоты. По их словам, на этом месте нельзя строить здания выше пяти этажей. После того, как строители объявили о намерении построить 16-ти этажный дом, я спросил у них, как они это собираются делать. Мне ответили, что «чаще будем забивать сваи».
В семье Светланы и Сергея Ларионовых воспитываются несколько маленьких детей. Они признаются, что стройка создала для них большие неудобства. За детьми приходится приглядывать почаще – вдруг под кирпичом окажутся или в яму упадут.
- С семи утра до поздней ночи шумят. Невозможно спать, особенно страдают дети – они на каникулах, но выспаться не могут, - рассказывает Светлана.
Изучая место будущего многоквартирного дома, первое, на что обратили внимание – это отсутствие паспорта строительного объекта. Оказалось, что он хранится в строительной будке, что уже само по себе является нарушением закона.
Выяснилось, что офис ООО «Капиталцентр» находится неподалеку, в начале улицы Новоуфимская. Делегация, состоящая из жителей, журналистов и членов РОО РМС отправились к ним. К несчастью, директора и его помощников на месте не оказалось – нас встретила руководитель отдела продаж Ольга Кузьмина.
- Проблема, которую создали жители, необоснованная, потому что у нас есть все разрешающие документы, есть одобрение Минстроя, зарегистрирована проектная декларация и проект договора. Разрешающий документ по расстоянию до газопровода также имеется, - уверила она.
У нее также поинтересовались, почему паспорт строительного объекта не висит на видном месте. Ольга Кузьмина уверенно ответила, что «он висит, где положено и могу доказать это фотографиями».
Представители РОО РМС тут же на месте оформили обращение в Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору. Под документом подписались около 20 человек – все присутствующие жители улицы.
Уже через полчаса о проблеме жителей Михайловки сообщили председателю Госкомитета РБ РБ по жилищному и строительному надзору Ильдару Шафикову. Чиновник пообещал, что она будет рассмотрена в ближайшее время.
Вице-председатель "Республиканское общественное движение собственников жилых помещений в многоквартирных домах "Дворы НАШИ", член РОО РМС Альберт Рахматуллин заявил, что точечная застройка в Михайловке будет взята под контроль общественников.
- Мы подадим обращения во все контролирующие органы и поможем жителям разобраться в этой ситуации, - прокомментировал он.
Начальник Управления архитектуры и градостроительной деятельности Уфимского района Кирилл Паличев сообщил, что разрешение было выдано, так как все документы застройщика соответствовали требованиям. Они согласились организовать встречу жителей Михайловки с застройщиком.
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