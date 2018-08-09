В Башкирии из-за сильного ветра птицефабрика осталась без крыши

ЧП произошло вечером 8 августа. Птицефабрика, находящаяся на территории Стерлитамакского района, осталась без крыши из-за сильного ветра.
На место отправились спасатели и представители администрации. Всего в устранении последствий разгула стихии приняло участие 4 единицы техники и 24 человека личного состава.
Общая площадь повреждения кровли – 1200 кв.м. кровли (70 %).
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Сейчас администрация объекта ведет восстановительные работы.
Отметим, что согласно прогнозам синоптиков на территории республики в последующие три дня обещают ливни, грозы и град.