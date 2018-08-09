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В Башкирии из-за сильного ветра птицефабрика осталась без крыши

9 августа 2018, 10:25
Из-за ураганных порывов ветра частично повредилась кровля из профнастила первого корпуса «Ашкадарской» птицефабрики.

ЧП произошло вечером 8 августа. Птицефабрика, находящаяся на территории Стерлитамакского района, осталась без крыши из-за сильного ветра.

На место отправились спасатели и представители администрации. Всего в устранении последствий разгула стихии приняло участие 4 единицы техники и 24 человека личного состава.

Общая площадь повреждения кровли – 1200 кв.м. кровли (70 %).

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Сейчас администрация объекта ведет восстановительные работы.

Отметим, что согласно прогнозам синоптиков на территории республики в последующие три дня обещают ливни, грозы и град.

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