Семьи нефтяников из Башкирии, разбившихся в вертолете, получат 7 миллионов

Семьи погибших в авиакатастрофе в Красноярском крае получат семь миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Глава республики Рустэм Хамитов распорядился, чтобы семьи погибших уроженцев республики в крушении вертолета 4 августа на северо-западе Красноярского края получили по одному миллиону рублей.
Напомним, под Игаркой разбился самолет Ми-8, выполнявший рейс Ванкор-Пурпе. Погибло 18 человек, 3 члена экипажа и 15 пассажиров, вахтовиков-нефтяников. Среди них - семеро уроженцев Башкирии. Катастрофа произошла в Туруханском районе. Вертолет перед падением задел подвешенный груз другого вертолёта. На борту другой машины никто не пострадал.