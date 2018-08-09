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Семьи нефтяников из Башкирии, разбившихся в вертолете, получат 7 миллионов

9 августа 2018, 12:08
Помимо этого, родные и близкие вахтовиков получат компенсации от страховой компании, работодателя и авиакомпании.

Семьи погибших в авиакатастрофе в Красноярском крае получат семь миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Глава республики Рустэм Хамитов распорядился, чтобы семьи погибших уроженцев республики в крушении вертолета 4 августа на северо-западе Красноярского края получили по одному миллиону рублей.

Напомним, под Игаркой разбился самолет Ми-8, выполнявший рейс Ванкор-Пурпе. Погибло 18 человек, 3 члена экипажа и 15 пассажиров, вахтовиков-нефтяников. Среди них - семеро уроженцев Башкирии. Катастрофа произошла в Туруханском районе. Вертолет перед падением задел подвешенный груз другого вертолёта. На борту другой машины никто не пострадал.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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