Семьи нефтяников из Башкирии, разбившихся в вертолете, получат 7 миллионов

Напомним, под Игаркой разбился самолет Ми-8, выполнявший рейс Ванкор-Пурпе. Погибло 18 человек, 3 члена экипажа и 15 пассажиров, вахтовиков-нефтяников. Среди них - семеро уроженцев Башкирии. Катастрофа произошла в Туруханском районе. Вертолет перед падением задел подвешенный груз другого вертолёта. На борту другой машины никто не пострадал.