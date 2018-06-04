Очевидец трагедии в Улу-Теляке: Слово «умер» я писал 31 раз, а «здоров» - 1

В прошлом году на уфимском вокзале, провожая поезд «Память», меня узнал один из наших пациентов - дородный пассажир из Томска. Когда мы несли его на носилках в операционную – то чертыхались по поводу его немалого веса - не со зла, скорее, от усталости и нервного напряжения. Я был счастлив много лет спустя извиниться перед этим человеком.