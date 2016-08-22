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В Уфе осудили водителя, оставившего сбитого им пешехода без помощи

22 августа 2016, 12:00
Суд лишил его свободы и права управлять транспортным средством.

В Башкирии вынесен приговор в отношении 28-летнего уфимца Азата Гизатуллина, сбившего пешехода в январе этого года в микрорайоне «Сипайлово», сообщает прокуратура республики.

Октябрьский районный суд Уфы приговорил его к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, лишил права управления транспортными средствами на 2,5 года, а также взыскал 700 тыс рублей компенсации морального вреда.

Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погиб человек (ч. 3 ст. 164 УК РФ).

В суде установлено, что в январе текущего года мужчина ехал на своем автомобиле «Hyundai» со скоростью около 100 км/ч по улице Жукова. Он сбил идущего вдоль дороги 29-летнего местного жителя. Пешеход в результате столкновения был отброшен на капот автомобиля.

Несмотря на это водитель не оставил свое транспортное средство и продолжил движение. Спустя три минуты в тупиковом заезде на улице Новоженова Гизатуллин перенес потерпевшего с капота на землю и скрылся. Потерпевший от многочисленных травм скончался.

Гизатуллиин своб вину признал. Ранее он был условно осужден за хранение наркотиков (ч.2 ст.228 УК РФ).


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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