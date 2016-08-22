В Уфе осудили водителя, оставившего сбитого им пешехода без помощи

В Башкирии вынесен приговор в отношении 28-летнего уфимца Азата Гизатуллина, сбившего пешехода в январе этого года в микрорайоне «Сипайлово», сообщает прокуратура республики.
Октябрьский районный суд Уфы приговорил его к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, лишил права управления транспортными средствами на 2,5 года, а также взыскал 700 тыс рублей компенсации морального вреда.
Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погиб человек (ч. 3 ст. 164 УК РФ).
В суде установлено, что в январе текущего года мужчина ехал на своем автомобиле «Hyundai» со скоростью около 100 км/ч по улице Жукова. Он сбил идущего вдоль дороги 29-летнего местного жителя. Пешеход в результате столкновения был отброшен на капот автомобиля.
Несмотря на это водитель не оставил свое транспортное средство и продолжил движение. Спустя три минуты в тупиковом заезде на улице Новоженова Гизатуллин перенес потерпевшего с капота на землю и скрылся. Потерпевший от многочисленных травм скончался.
Гизатуллиин своб вину признал. Ранее он был условно осужден за хранение наркотиков (ч.2 ст.228 УК РФ).