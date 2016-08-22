В Уфе осудили водителя, оставившего сбитого им пешехода без помощи

В суде установлено, что в январе текущего года мужчина ехал на своем автомобиле «Hyundai» со скоростью около 100 км/ч по улице Жукова. Он сбил идущего вдоль дороги 29-летнего местного жителя. Пешеход в результате столкновения был отброшен на капот автомобиля.