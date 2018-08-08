Футбольные каникулы: В «Уфе» на сборах побывал спортивный комментатор Денис Казанский

В телепрограмме про уфимский клуб можно увидеть, как идут тренировки, Вячеслава Кротова в бочке с водой, новый тренерский штаб клуба. Сергей Томаров поставил задачу новому игроку, Николай Сафрониди объяснил смысл восстановительных тренировок, а Дмитрий Кириченко показал, как надо бить пенальти.