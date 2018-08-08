Футбольные каникулы: В «Уфе» на сборах побывал спортивный комментатор Денис Казанский

Телепрограмма «Футбольные каникулы: ФК «Уфа» снималась на австрийских сборах уфимской команды. Спортивный комментатор Денис Казанский на время стал одним из игроков «Уфы».
Чтобы лучше вписаться в коллектив, Денис даже выучил несколько фраз на башкирском языке.
В телепрограмме про уфимский клуб можно увидеть, как идут тренировки, Вячеслава Кротова в бочке с водой, новый тренерский штаб клуба. Сергей Томаров поставил задачу новому игроку, Николай Сафрониди объяснил смысл восстановительных тренировок, а Дмитрий Кириченко показал, как надо бить пенальти.
Это и многое другое о клубе можно узнать, посмотрев передачу «Футбольные каникулы» на сайте «Матч-ТВ».