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Футбольные каникулы: В «Уфе» на сборах побывал спортивный комментатор Денис Казанский

8 августа 2018, 11:12
Телеканал «Матч ТВ» показал передачу об этом.

Телепрограмма «Футбольные каникулы: ФК «Уфа» снималась на австрийских сборах уфимской команды. Спортивный комментатор Денис Казанский на время стал одним из игроков «Уфы».

Чтобы лучше вписаться в коллектив, Денис даже выучил несколько фраз на башкирском языке.

В телепрограмме про уфимский клуб можно увидеть, как идут тренировки, Вячеслава Кротова в бочке с водой, новый тренерский штаб клуба. Сергей Томаров поставил задачу новому игроку, Николай Сафрониди объяснил смысл восстановительных тренировок, а Дмитрий Кириченко показал, как надо бить пенальти.

Это и многое другое о клубе можно узнать, посмотрев передачу «Футбольные каникулы» на сайте «Матч-ТВ».

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