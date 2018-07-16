Новая LADA – автомобиль, устремленный в будущее

Новые стандарты – это не только соответствие официальному корпоративному бренд-буку, спокойные цвета, оформление салона. Это прежде всего высочайший уровень обслуживания клиентов дилерского центра LADA компании «ТрансТехСервис».
Помимо удобного расположения – салон находится буквально в 10-15 минутах неспешной езды из центра города - в поселке Вавилово на улице Трактовая,3, клиентов ждет удобный въезд и парковка, светлый двухэтажный автоцентр общей площадью почти полторы тысячи квадратных метров. Из них 433 квадратных метра – это просторный шоу-рум, в котором представлен весь модельный ряд бренда LADA: Vesta, XRAY, Largus, Granta, Kalina, Priora и LADA 4x4.
- Хотелось бы отметить, что сегодняшнее мероприятие – значимое событие не только для Уфы, но и для всей нашей компании. Бренд LADA сегодня является одним из наиболее динамично и стремительно развивающихся автомобильных марок. LADA – это бренд, устремленный в будущее. У нас серьезные планы по обновлению модельного ряда, также у нас серьезные планы по развитию сервисного обслуживания LADA. Также мне хотелось бы поблагодарить компанию «ТрансТехСервис», нашего исторического партнера за ту работу, которую она проводит, – заявил Ян Птачек, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу ПАО «АВТОВАЗ».
Представитель руководства ПАО «АВТОВАЗ» также отметил значительно выросший уровень сервиса, который компания «ТТС» оказывает своим клиентам.
Кстати, на презентации обновленного салона был раскрыт очень интересный факт: откуда берутся полюбившиеся автолюбителям названия моделей. Оказалось, что это достаточно кропотливый труд маркетологов, участников фокус-групп, которые «примеряют» на себя возможные будущие названия, делятся ощущениями и, наконец, выбирают самое лучшее. Это как выбор имени для новорожденного: ошибиться нельзя, ведь это на всю жизнь.
В процессе нейминга – выбора имени – могут принять и все желающие. Например, имя полюбившейся LADA Vesta выбирали, в том числе, путем народного голосования в интернете.
Все автомобили, представленные в шоу-руме, можно посмотреть и, что называется, пощупать собственными руками, ощутить всю мягкость и комфортность салона, вдохнуть запах нового автомобиля. Автолюбители знают, о чем речь, ведь то, как пахнет новая машина – это ни с чем не сравнимое отдельное удовольствие!
Автомобиль также можно испытать в реальных условиях на тест-драйве, после которого уже точно не должно остаться никаких вопросов и дилемм «брать / не брать». Конечно, брать! Подобрать нужную комплектацию и заказать оригинальные аксессуары LADA можно здесь же – это займет не больше нескольких минут.
В новом дилерском центре LADA на площади 445 квадратных метров работают 5 постов мелкого и срочного ремонта. Здесь же можно установить дополнительное оборудование, провести диагностику и помыть своего железного коня – работают 2 поста автомойки.
В сервисном центре установлено новейшее оборудование, рекомендованное брендом LADA для технического и гарантийного обслуживания машин. Очереди практически исключены: пропускная способность СТО – 25 автомобилей в день.
На складе нового автосалона на 177 квадратных метрах расположен широкий спектр аксессуаров и фирменных запчастей. Это позволяет максимально оперативно удовлетворять любые запросы клиентов.
Компания «ТрансТехСервис» и ПАО «АВТОВАЗ» сотрудничают друг с другом уже четверть века – 25 лет. С 1993 года, практически с самого основания «ТТС» является официальным дилером бренда и сегодня располагает тремя дилерскими центрами LADA – в Уфе, Набережных Челнах и Нижнекамске.
- Уфа для нашего бизнеса – очень важный город и то, что мы сегодня здесь открываем обновленный автосалон – важное событие в жизни компании. Мы являемся одним из лидеров отрасли. По всей России работает 101 салон компании «ТранстехСервис». В прошлом году мы продали почти 52,5 тысячи новых автомобилей и почти 31 тысячу автомобилей с пробегом, – рассказал Вячеслав Зубарев, председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис».
Многолетнее сотрудничество и безусловная популярность бренда LADA позволяют делать позитивные прогнозы по продажам в Башкирии: до конца текущего года планируется продать более 1700 автомобилей.
Бренд LADA сегодня входит в ТОП-5 самых продаваемых брендов компанией «ТТС». По итогам 2017 года продажи LADA возросли на треть - +31%. По итогам 1 полугодия текущего года рост популярности отечественного бренда составил +30%.
- Что касается причин увеличения продаж бренда LADA, то самая главная причина – это значительное улучшение качества самого автомобиля как с точки зрения технических характеристик, надежности, так и с точки зрения дизайна, внешнего вида, – отметил Вячеслав Зубарев, председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис».
- Это отличные показатели и мне хотелось бы пожелать всем работающим в этом дилерском центре хороших продаж, компании «ТТС» хочу пожелать развиваться дальше, получать больше прибыли, – Виталий Осипов, директор по продажам автомобилей ПАО «АВТОВАЗ».
Компания «ТрансТехСервис» строит свою деятельность таким образом, чтобы иметь возможность удовлетворить любой спрос и любые потребности клиента. В холдинг «ТТС» сегодня входят 84 автосалона, реализующих новые автомобили, и 17 салонов с машинами с пробегом. Компания присутствует в 10 городах России: Уфе, Казани, Чебоксарах, Йошкар-Оле, Ижевске, Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Стерлитамаке и Оренбурге.
«ТТС» является официальным дилером 21 бренда, в том числе, наиболее популярных и любимых среди российских автолюбителей: УАЗ, Chevrolet NIVA, LADA, Kia, Hyundai. Ford, MINI, Renault, Skoda, Mitsubishi, Toyota, Volkswagen, Mazda, Subaru, Audi, BMW, Genesis, Land Rover, Jaguar, Lexus и Porsche.
- Мы сотрудничаем со многими компаниями. Однако LADA для нас – особый бренд: во-первых, с него все начиналось, началась наша история, это был наш первый партнер, компания «АвтоВАЗ». Во-вторых, LADA – это исконно русский автомобиль, который постоянно изменяется, постоянно улучшается. Сегодня это высококачественный, технологически сложный, современный автомобиль, который продолжает прогрессировать в лучшую сторону, – говорит Вячеслав Зубарев, председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис».
Среди компаний отрасли автомобильного ритейла, это очень широкий портфель брендов. При этом в сервисных центрах «ТТС» обслуживаются не только те бренды, которые продаются компанией, но и другие, в частности, это Geely, Ssang Yong, Peugeot, Opel, Chevrolet.
По итогам 2017 года компания стала третьей в стране по объемам продаж новых автомобилей и второй в продажах машин с пробегом в рейтинге «АвтоБизнесРевю». По версии аналитического агентства «Автостат», в 2017 году «ТрансТехсервис» признан лучшим в России в номинации «Организация бизнеса автомобилей с пробегом».
Сегодня компания «ТрансТехСервис» – крупнейший российский автодилер, не имеющий дилерских центров в Москве и Санкт-Петербурге.