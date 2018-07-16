Новая LADA – автомобиль, устремленный в будущее

- Хотелось бы отметить, что сегодняшнее мероприятие – значимое событие не только для Уфы, но и для всей нашей компании. Бренд LADA сегодня является одним из наиболее динамично и стремительно развивающихся автомобильных марок. LADA – это бренд, устремленный в будущее. У нас серьезные планы по обновлению модельного ряда, также у нас серьезные планы по развитию сервисного обслуживания LADA. Также мне хотелось бы поблагодарить компанию «ТрансТехСервис», нашего исторического партнера за ту работу, которую она проводит, – заявил Ян Птачек, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу ПАО «АВТОВАЗ».