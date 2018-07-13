В Уфе мужчина избил врача за отказ открыть больничный лист

По версии следствия, в августе 2017 года в травмпункте уфимской ГКБ № 21 мужчина ворвался в кабинет к травматологу-ортопеду и несколько раз ударил его по лицу и голове. И даже когда травматолог упал, разозленный мужчина продолжал бить по голове. А потом удалился.