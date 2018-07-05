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Подавляющее большинство россиян винит ЕГЭ в падении качества образования

5 июля 2018, 17:48
Введение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) стало причиной снижения уровня образованности выпускников.

Так считают свыше 75% россиян. Об этом пятого июля пишет газета «Известия».

Итоги исследования осуществленного сотрудниками Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показывают, что 77% граждан России винят в падении качества образования в школах ЕГЭ. Последний был введен в стране 10 лет назад. О существовании ЕГЭ сейчас знают 89% россиян.

57% опрошенных отметили, что ЕГЭ позволяет одаренным выпускникам школ из провинции попасть в крупнейшие ВУЗы РФ. По информации ВЦИОМ, 65% респондентов считают необходимым отменить тестовую часть ЕГЭ. Якобы это позволит установить настоящий уровень знаний у школьников. Еще 71% опрошенных назвали ЕГЭ обычной формальностью. 77% россиян полагают, что тесты не могут учесть индивидуальные особенности, сдающего экзамен человека.

На вопрос о том, как в школах готовят к сдаче ЕГЭ, мнения респондентов разделились. Так у 42% граждан качество подготовки в школах к экзаменам вызывает недовольство. 40% все удовлетворяет. А 35% опрошенных заявили, что ведение ЕГЭ помогло в борьбе с коррупцией при поступлении в высшие учебные заведения.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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