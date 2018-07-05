Подавляющее большинство россиян винит ЕГЭ в падении качества образования

На вопрос о том, как в школах готовят к сдаче ЕГЭ, мнения респондентов разделились. Так у 42% граждан качество подготовки в школах к экзаменам вызывает недовольство. 40% все удовлетворяет. А 35% опрошенных заявили, что ведение ЕГЭ помогло в борьбе с коррупцией при поступлении в высшие учебные заведения.