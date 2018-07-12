В Башкирии осудили женщину, притворившуюся больной раком

- В суде установлено, что в 2015 году женщина через социальные сети познакомилась с местным жителем, представившись вымышленным именем, - пояснили в прокуратуре. - После нескольких месяцев общения в интернете она солгала мужчине, что ей диагностировали рак, на лечение которого требуется значительная денежная сумма.