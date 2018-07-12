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В Башкирии осудили женщину, притворившуюся больной раком

12 июля 2018, 14:24
Она вынудила оказать ей «помощь» на сумму около 460 тысяч рублей.

В Башкирии суд вынес приговор 32-летней жительнице Мечетлинского района, сообщили в прокуратуре. Она признана виновной в совершении мошенничества.

- В суде установлено, что в 2015 году женщина через социальные сети познакомилась с местным жителем, представившись вымышленным именем, - пояснили в прокуратуре. - После нескольких месяцев общения в интернете она солгала мужчине, что ей диагностировали рак, на лечение которого требуется значительная денежная сумма.

Мужчина поверил и за полтора года перечислил мошеннице около 460 тысяч рублей. И хотя он хотел навестить «больную», женщина отказывалась от личных встреч, а потом и вовсе перестала выходить на связь.

Когда мужчина понял, что его обманули, он обратился с заявлением в правоохранительные органы.

- Суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а также обязал ее возместить причиненный материальный ущерб, - добавили в прокуратуре.

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