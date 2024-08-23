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Заложники

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Срочно. Бунт в колонии в Волгограде — что известно к этому часу
23 августа, 11:08
В Уфе «террористы» захватили драмтеатр
Силовики провели учения по освобождению здания театра от террористов.
6 марта, 12:38
2018
В Уфе должник заманил своего кредитора и взял его в заложники
Полицейские и сотрудники Росгвардии его освободили.
7 ноября 2018, 11:55
В Башкирии направили в суд дело чишминца, захватившего главу района
Житель Чишминского района предстанет перед судом по обвинению в разбойном нападении на глав своего района и сельсовета.
12 июля 2018, 14:00
2017
Ночную сенсацию в Уфе со взятием заложников официально не подтвердили
Тревожное сообщение переполошило ночью пользователей соцсетей.
12 сентября 2017, 05:14

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