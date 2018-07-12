В 2019 году состоятся две большие премьеры башкирского кино

Сценарий по повести «Таганок» написали Магафур Тимербулатов и Дамир Юсупов. Главной их задачей стало перевести классическое литературное произведение на киноязык, сохранив дух, настроение и характеры героев, созданных Мустаем Каримом. Но при этом сделать произведение, которе понятно и близко современному поколению.