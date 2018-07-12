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Банк России собирается увеличить коэффициенты риска по потребкредитам

12 июля 2018, 17:42
Центробанк хочет повысить коэффициенты риска по займам для населения.

Повышение будут проводить с учетом полной стоимости займа и в целях расчета нормативов достаточности капитала банков. В ЦБ считают, что нововведения позволят остановить рост необеспеченного потребительского кредитования. Об этом пишет RNS.

По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, благодаря политике Центробанка по увеличению коэффициента риска по займам для населения, финансовые учреждения сформируют структуру своего кредитного портфеля. Следствием этого станет устойчивый экономический рост.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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