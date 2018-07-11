Жильцы аварийного подъезда на улице Жукова в Уфе обратились к Хамитову

- Могу сказать одно: дом аварийный, проживание в нем опасно для жизни. При обследовании дома выяснил необходимость полной реконструкции всего здания, так как в соседнем подъезде тоже есть трещины и косметического ремонта будет недостаточно.Администрация хотела, чтобы мы сделали усиление, но на текущий момент это уже не возможно. Мы рекомендовали произвести расселение жильцов с последующим демонтажем части здания и реконструкции. Я так понимаю, что это политика, администрация не хочет или не может (что одно и тоже) выделять на это деньги. Возможно, специально оттягивали время, пока не закончится федеральная программа.