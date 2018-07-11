В Башкирии обсудили, как государство будет поддерживать спорт

Надо сказать, что до мая 2018 года в Башкирии на олимпийский цикл были утверждены 23 базовых видов спорта, именно они поддерживаются еще и из федеральных средств. А в мае федеральным минспорта к ним были добавлены в регионе еще 5 видов: дзюдо, скалолазание, гандбол, футбол и стрельба из лука.