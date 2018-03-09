Уфимский спорт: Гандболистам УГНТУ-ВНЗМ четыре месяца не платили зарплату

- Мы очень просим, чтобы наша история получила резонанс в интернете, потому что ни один телеканал Уфы не соглашается огласить в эфире нашу историю, - подчеркнул он. - Мы ходим по замкнутому кругу, а игроки каждый день ходят на тренировки и борются за восьмёрку в чемпионате России суперлига! Но, к сожалению, для нашего клуба все двери закрыты....