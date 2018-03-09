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Уфимский спорт: Гандболистам УГНТУ-ВНЗМ четыре месяца не платили зарплату

9 марта 2018, 19:05
Игрок уфимского клуба Артем Буш рассказал об этом на своей странице в Instagram.

- Мы игроки гандбольного клуба УГНТУ-ВНЗМ и мы просим помощи у людей, неравнодушных к спорту!!! – написал Артем Буш 7 марта. - Мы уже полгода ведём борьбу за деньги, которые нам должны!

По словам игрока, сейчас задолженность перед клубом составляет 15 млн руб, а заработную плату игрокамиклуба, тренерскому штабу и руководству клуба не платили 4 месяца.

Игроки написали письмо главе Башкирии Рустэму Хамитову в декабре 2017 года, но «никаких действий не последовало».

- В центральной бухгалтерии на наши мольбы и стенания о том, что игроки команды с семьями, с детьми, в чужом городе сидят 4 месяца без заработной платы, отвечают, что так пол-России живет, и посылают за дверь, - написал Артем Буш.

- Мы очень просим, чтобы наша история получила резонанс в интернете, потому что ни один телеканал Уфы не соглашается огласить в эфире нашу историю, - подчеркнул он. - Мы ходим по замкнутому кругу, а игроки каждый день ходят на тренировки и борются за восьмёрку в чемпионате России суперлига! Но, к сожалению, для нашего клуба все двери закрыты....

Главный тренер УГНТУ-ВНЗМ Владислав Космодемьянский подтвердил ресурсу news.ru наличие финансовых проблем:

– Бюджет клуба частично финансирует спонсор «Востокнефтезаводмонтаж», и основная часть по смете идёт от Республики Башкортостан. С октября месяца финансирование со стороны республики прекратилось. Не получили ни копейки.

- Ежемесячно мы должны были получать около трёх миллионов, но этого не происходит, -уточнил он. - Смета была подписана, но документов с печатями руководство республики нам не даёт, из-за чего мы не можем обратиться в органы, которые могли бы эту ситуацию проконтролировать. Ситуация напряжённая, поскольку зарплата и игрокам, и администрации, и обслуживающему персоналу не выдаётся.

Частично зарплату за декабрь заплатил спонсор, который также выделяет средства на участие в соревнованиях, чтобы совсем не уйти с чемпионата.

- Если раньше в день проводилось по две тренировки, то сейчас и занятия сокращены. Дело в том, что игрокам буквально не на что доехать на тренировку. Напряжённая ситуация и с квартирами, потому что аренду для приезжих игроков оплачивал клуб, – сказал тренер.

Клуб занимает 10-е место в таблице чемпионата России. В следующую стадию (борьба за чемпионство в плей-офф) выходят восемь команд. Отставание от восьмой команды составляет одно очко.

Терпение команды на пределе, игроки создали трудовую комиссию, и после праздников в клубе решат, что делать дальше: обращаться в прокуратуру, в минтруд или делать что-то другое.

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