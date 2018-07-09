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В Уфе спасатели оживили утонувшего мужчину

9 июля 2018, 17:01
Шестеро спасенных из воды - таковы итоги пляжного отдыха в столице Башкирии в минувшие выходные.

Шесть человек, включая двоих детей, были спасены в минувшие выходные спасателями из воды на водоемах в Уфе. Об этом сообщили в столичном Управлении гражданской защиты.

Спасатели констатируют, что в числе опасных мест отдыха на одном из первых мест значится озеро Теплое в Калининском районе Уфы. Там дежурной группе спасателей удалось вытащить из воды восьмилетнюю девочку и семилетнего мальчика, оставшихся без присмотра взрослых.

На несанкционированном пляже на реке Белой в Кировском районе Уфы спасатели вытащили из воды тело 25-летнего мужчины, который уже не дышал. Однако спасателям удалось его оживить, благодаря реанимационным мероприятиям. «Утопленник» пришел в сознание и был передан бригаде скорой помощи.

На диком пляже на реке Уфа был спасен 25-летний мужчина, который отплыл слишком далеко от берега, не рассчитав своих сил. В такую же ситуацию попал и 63-летний мужчина. Спасатели вытащили обоих мужчин на землю.

На пляже «Гольфстрим» у 20-летней девушки свело ногу судорогой, когда она заплыла за буйки. Ей на помощь также пришли спасатели.

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