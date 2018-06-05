В Башкирии ВИЧ-инфекцию обнаружили у 15 детей

С начала текущего года в Башкирии выявлено 19 ВИЧ инфицированных несовершеннолетних – 15 детей 0-15 лет и четверо 15-17 лет, сообщили в республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.