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В Башкирии ВИЧ-инфекцию обнаружили у 15 детей

5 июня 2018, 10:01
В этом году зарегистрировано 220 инфицированных беременных.

С начала текущего года в Башкирии выявлено 19 ВИЧ инфицированных несовершеннолетних – 15 детей 0-15 лет и четверо 15-17 лет, сообщили в республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Всего на данный момент в Башкирии проживает 250 детей с ВИЧ-инфекцией.

Кроме того, с января по текущий момент в Башкирии зарегистрировано 220 ВИЧ-положительных беременных женщин. Родилось детей от ВИЧ–инфицированных матерей – 180.

Сейчас на учете в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями стоят 20494 ВИЧ-инфицированных, из них мужчин – 12562 человека, женщин – 7932. 11508 – жители городов, 6480 – сельчан.

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