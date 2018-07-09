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В Башкирии породистые коровы напали на трех детей и женщину

9 июля 2018, 11:35
Особенно сильно пострадал девятилетний мальчик - он в реанимации.

Жительница деревни Япрыково Туймазинского района с тремя племянникам шести, девяти и десяти лет направлялись на реку. По пути они наткнулись на стадо из 200 голов. Коровы лимузинской породы преградили им дорогу, затем 20 из них напали на людей.

Больше всего досталось девятилетнему ребенку, у него – ушибы легких, три сломанных ребра, сломанная рука в районе плеча и сильная гематома на голове. Он на данный момент находится в реанимции. Все остальные участники несчастного случая также госпитализированы.

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#Новости#Зиля Аскерова#Происшествия
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