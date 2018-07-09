Оторванные от земли: в Уфе продали участок под многоквартирным домом

О том, что с ее домом что-то не так, уфимка Вера Попова начала подозревать пару лет назад, когда ей перестали выставлять счета на оплату воды и электроэнергии. У соседей – то же самое. «Я знаю, что такое может быть только в том случае, если дом не принят на баланс», - рассказала Вера Попова. Она начала выяснять, в чем дело. Запросила номер кадастрового участка и узнала, что дом в документах не привязан к земле, на которой стоит. Мало того, если квартиры в доме давно распроданы и принадлежат новым собственникам, то земля под зданием, сама по себе, отдельно, осталась имуществом физического лица. «Мы попытались оформить участок под домом в совместную долевую собственность. Однако Ермолаев потребовал, чтобы мы выплатили ему миллион рублей», - рассказала Вера Попова. Собственники, купившие свои квартиры по рыночным ценам, платить за жилье еще раз не собираются. Некоторые из них прожили в доме по 15 лет. Но предприниматель, по словам жильцов, не собирается отдавать землю бесплатно.