Операция «Исчезновение»: как и почему из ЖК «Парковый» в Уфе пропал детсад

Семь лет компания вела строительство жилых объектов, а детский сад так и оставался в планах. В начале прошлого года на участке начали рыть котлован. Однако оказалось строить застройщик собрался вовсе не обещанный детский сад, а многоэтажку в 28 этажей. Возмущенные дольщики были шокированы происходящим и обратились в суды, которые дважды встали на их сторону, отозвав у застройщика разрешение на строительство объекта. Неудачу потерпела и "СУ-10" в арбитраже, пытаясь обжаловать отказ в выдаче разрешения на "свечку". Однако детский сад жители так и не получили. Застройщик получил разрешение на строительства автопаркинга и зарегистрировал право собственности на него, хотя, по словам Константинова, не построил и 5 процентов от общего объема.