В Башкирии женщина должна избавиться от скота, мешающего соседям

«Весь скот содержится во дворе жилого дома в непосредственной близости (менее 6 метров) от участков соседей. В течение дня весь скот пасется по всей деревне и за её пределами. От большого количества животных и складируемого на участке навоза на всех участках и во всех дворах улицы и на близлежащих улицах всегда стоит жуткий запах аммиака, навоза, летают насекомые. Весной, летом и осенью истцы лишены возможности открывать окна в домах, выходить во двор, поскольку запах навоза и аммиака идет в жилое помещение», — сообщили подробности в суде.