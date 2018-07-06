Бывший глава Агидели рассказал, чем занимается в колонии

Напомним, Олег Крысин был осужден за получение взятки. Он приговорен к семи голам лишения свободы и штрафу в 6 млн рублей. Кроме того, ему запрещено в течении двух лет занимать руководящие должности, связанные с государственной и муниципальной службой.