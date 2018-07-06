Бывший глава Агидели рассказал, чем занимается в колонии

Олег Крысин содержится в исправительной колонии №16 строгого режима. Здесь отбывают наказание 1400 осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления – за убийство, разбой, изнасилование и хранение наркотиков.
Недавно в этой колонии открыли цех по производству маргарина. Производственная линия полностью автоматизирована и рассчитана на большой объём продукции – как минимум 400 тонн в год.
Эта работа, говорит осужденный за особо тяжкое преступление, для него – настоящее спасение.
- Отвлекает от плохих мыслей и помогает встать на путь исправления, - сообщил Олег Крысин. - Для того, чтобы годы, которые проводишь здесь, не прошли даром.
Безусловно, получив какую-то профессию, заключенный сможет ее применить на свободе, на практике.
Маргарины, произведенные здесь, соответствуют всем стандартам качества. На оборудовании есть возможность выпускать и специализированные маргарины – для выпечки, слоеного теста, а также другую масложировую продукцию.
Напомним, Олег Крысин был осужден за получение взятки. Он приговорен к семи голам лишения свободы и штрафу в 6 млн рублей. Кроме того, ему запрещено в течении двух лет занимать руководящие должности, связанные с государственной и муниципальной службой.