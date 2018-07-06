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Бывший глава Агидели рассказал, чем занимается в колонии

6 июля 2018, 11:50
Осужденный за взятки бывший мэр Агидели Олег Крысин производит маргарин в колонии в Салавате. Об этом он рассказал в сюжете телеканала «Вся Уфа».

Олег Крысин содержится в исправительной колонии №16 строгого режима. Здесь отбывают наказание 1400 осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления – за убийство, разбой, изнасилование и хранение наркотиков.

Недавно в этой колонии открыли цех по производству маргарина. Производственная линия полностью автоматизирована и рассчитана на большой объём продукции – как минимум 400 тонн в год.

Эта работа, говорит осужденный за особо тяжкое преступление, для него – настоящее спасение.

- Отвлекает от плохих мыслей и помогает встать на путь исправления, - сообщил Олег Крысин. - Для того, чтобы годы, которые проводишь здесь, не прошли даром.

Безусловно, получив какую-то профессию, заключенный сможет ее применить на свободе, на практике.

Маргарины, произведенные здесь, соответствуют всем стандартам качества. На оборудовании есть возможность выпускать и специализированные маргарины – для выпечки, слоеного теста, а также другую масложировую продукцию.

Напомним, Олег Крысин был осужден за получение взятки. Он приговорен к семи голам лишения свободы и штрафу в 6 млн рублей. Кроме того, ему запрещено в течении двух лет занимать руководящие должности, связанные с государственной и муниципальной службой.

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#Новости#Зиля Аскерова#Общество
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