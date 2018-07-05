Интерактивная карта поможет инвесторам в геологической области Башкирии

Отметим, что на сегодняшний день для предпринимателей республики действуют несколько возвратных мер поддержки. Так, АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» предоставляет в лизинг новое оборудование российского или импортного производства по льготной ставке от 6% до 8% годовых. Поддержкой могут воспользоваться индивидуальные и малые предприятия, соответствующие установленным требованиям и планирующие организацию, расширение или модернизацию производства.