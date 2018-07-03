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В Башкирии глава сельсовета пойдет под суд за разбазаривание земли

3 июля 2018, 18:22
Ущерб от действий сельского чиновника превысил 87 тысяч рублей.

В Чишминском районе Башкирии прокуратура закончила расследование уголовного дела против 55-летнего бывшего главы одного из сельсоветов Чишминского района, который обвиняется в совершении служебного подлога и мошенничестве. Об этом сообщается на сайте следкома.

По данным следкома, в 2009 году местный предприниматель обратился к обвиняемому, которого считал своим давним знакомым, и попросил помочь оформить на себя приглянувшийся ему земельный участок.

Глава сельсовета «пошел на встречу» и изготовил подложную выписку из похозяйственной книги о том, что у гражданина имеется постоянное право пользования земельным участком площадью 2647 кв. метров, расположенного на территории подотчетного ему сельсовета.

Фиктивный документ помог оформить право собственности на земельный участок в Росреестре.

В результате незаконных действий чиновника, по мнению следствия, бюджету Чишминского района был нанесен ущерб в размере 87 800 рублей.

Сейчас дело уже направлено в суд.

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