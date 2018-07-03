Экономика должна: что стоит за профицитом башкирского бюджета

Имея 24 млрд. профицита за этот год, многомиллиардные средства от профицитов 2016, 2017 годов можно было принять решение о выделении на указанные цели хотя бы 5-6 млрд. руб. Это позволило бы решить большинство вопросов касающихся строительства на выделенных участках. Но решение по выделению средств из бюджета на указанные цели не принято, в результате около 20 тысяч многодетных и молодых семей, родителей воспитывающих детей-инвалидов из-за отсутствия электричества, дорог не могут построить жилье на выделенных им участках земли.