В городах России акции против пенсионной реформы провалились

Накануне, 1 июля, в нескольких городах России прошли митинги против повышения пенсионного возраста. Немалая часть из них была инициирована известным оппозиционером Алексеем Навальным. При этом, как отмечают наблюдатели, протестные мероприятия собрали в разы меньше народу, чем ожидали организаторы. Сам же Алексей Навальный не принял участия в акциях, улетев накануне с семьей за границу.