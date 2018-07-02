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В городах России акции против пенсионной реформы провалились

2 июля 2018, 20:56
В одном из городов России вместе заявленных 500 человек на акцию пришли только 25 человек.

Накануне, 1 июля, в нескольких городах России прошли митинги против повышения пенсионного возраста. Немалая часть из них была инициирована известным оппозиционером Алексеем Навальным. При этом, как отмечают наблюдатели, протестные мероприятия собрали в разы меньше народу, чем ожидали организаторы. Сам же Алексей Навальный не принял участия в акциях, улетев накануне с семьей за границу.

Интернет-издание «Взгляд» подготовило обзор прошедших в городах России протестных акций.

Как сообщают СМИ, в Томске на акцию в сквере студенческих стройотрядов явилось около 200 человек. А вот в Омске на площадь возле спортивно-концертного комплекса имени Блинова вышли 1,5 тыс. человек, при этом профсоюзы отказались участвовать в митинге.

В Смоленске при заявленной численности участников акции протеста в 500 человек на митинг вышли всего около 25 участников. В Липецке организаторы рассчитывали на 1,5 тыс. участников, однако собрались не больше 200 человек.

В Хабаровске в согласованном митинге сторонников Навального принимали участие около 300 человек, хотя организаторы утверждают, что их якобы было около 1 тыс. человек.

В Краснодаре на митинг на центральной площадке парка 30-летия Победы пришли меньше 100 человек.

Митинг, заявленный сторонниками Навального в Курске, вообще не состоялся.

На митинг в Ярославле вышли около 200 человек. Фотофакт в подтверждение этому разместил в соцсетях журналист и блогер Александр Плющев.

Между тем, еще в субботу, 30 июня, Алексей Навальный вместе с семьей вылетел из московского аэропорта Внуково в Будапешт, хотя его сторонники ожидали его появления на инициированных им же митингах.

Как напомнили СМИ, сам же Навальный прежде сам требовал поднять возрастную планку выхода на пенсию для россиян.

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