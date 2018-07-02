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В Башкирии разбился насмерть малыш, выпавший из окна

2 июля 2018, 15:40
Ребенок упал из окна с девятого этажа.

Двухлетний ребенок погиб в результате падения из окна 9 этажа в городе Октябрьский. Об этом сообщил новостной портал «Туймазы1».

Несчастье произошло накануне, 1 июля, примерно в 20.00.

По предварительным данным, взрослые ненадолго оставили малыша без присмотра. Этого времени хватило, чтобы он забрался на подоконник и выпал из открытого окна. Травмы, полученные в результате падения, оказались несовместимы с жизнью, ребенок погиб на месте.

Полиция уточняет обстоятельства гибели малыша.

Напомним, ранее похожие случаи в этом году в Башкирии уже происходили. Но тогда дети, упавшие с пятого этажа, остались живы.

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