В Уфе власти согласовали митинг против повышения пенсионного возраста

Митинг против повышения пенсионного возраста пройдет 12 июля с 17:30 до 19:00 на площади перед Дворцом спорта. Председатель федерации профсоюзов сообщил, что официальный ответ еще не получен, но подготовка к митингу уже началась. Ожидается, что в акции примут участие несколько тысяч человек.