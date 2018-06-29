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В Уфе власти согласовали митинг против повышения пенсионного возраста

29 июня 2018, 12:08
Профсоюзу все-таки удалось договориться с властями.

Митинг против повышения пенсионного возраста пройдет 12 июля с 17:30 до 19:00 на площади перед Дворцом спорта. Председатель федерации профсоюзов сообщил, что официальный ответ еще не получен, но подготовка к митингу уже началась. Ожидается, что в акции примут участие несколько тысяч человек.

Напомним, уведомление о проведении митинга было подано на 1 июля, но власти отказали, ссылаясь на занятость территории перед Дворцом спорта ярмаркой и предлагали профсоюзу провести его на площадь перед Дворцом культуры Химиков.

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