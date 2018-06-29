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Госсобрание Башкирии приняло новый закон против пробок в часы-пик

29 июня 2018, 17:58
Речь идет о правилах обустройства парковок возле торговых центров.

Через неделю, 7 июля, должен вступить в силу новый закон, принятый депутатами Госсобрания Башкирии, который должен, по мнению парламентариев, сократить количество пробок в городах региона.

Как пояснил спикер башкирского парламента Константин Толкачев, такой же закон был принят Госдумой России в конце прошлого года, он касался дорог федерального значения.

- Регионы и органы местного самоуправления вправе распространить аналогичные требования на дороги регионального, межмуниципального и местного значения, - пояснил Константин Толкачев. - Не все места примыкания к дорогам таких объектов оборудованы должны образом, что нередко влечёт за собой затруднение в движении транспорта и образование пробок в часы пик.

Авторы закона убедили депутатов, что эта мера позволит увеличить пропускную способность автомобильных дорог в 2,7 раза. Насколько они правы, видимо, должно быть скоро понятно на практике.

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