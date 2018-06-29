Госсобрание Башкирии приняло новый закон против пробок в часы-пик

- Регионы и органы местного самоуправления вправе распространить аналогичные требования на дороги регионального, межмуниципального и местного значения, - пояснил Константин Толкачев. - Не все места примыкания к дорогам таких объектов оборудованы должны образом, что нередко влечёт за собой затруднение в движении транспорта и образование пробок в часы пик.