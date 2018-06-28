В Башкирии протекание потолков во время капремонта неизбежно

– Не совсем так. Материалы были закуплены до начала ремонта. Это требование прописано в договоре подряда с НОФ "Региональный оператор РБ". С простоями боремся, но при порывистом ветре с дождём высотные работы запрещены. Случаются задержки и из-за вопросов по монтажу, которые решаются совместно с заказчиком и проектировщиком несколько дней. Влияет и человеческий фактор. Так, в селе Серафимском мы сняли бригаду в связи с нарушениями качества работ. Контроль у нас ежедневный и полмесяца простаивать рабочим никто не позволит. Но демонтаж всех деревянных и металлических конструкций, например, скатной крыши длится иногда более недели. При этом герметичность кровли нарушается сразу в первые часы работы.