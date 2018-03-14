Жители Башкирии заявили: Нам отказали в капремонте из-за скромных взносов

- К сожалению, находятся жильцы, которые не пускают ремонтников в квартиры, - отметил собеседник. - У них в туалете и ванной сгнившие, забитые накипью железные трубы, но их это мало волнует. Специалисты Регоператора берут с хозяев квартир расписку о том, что в случае разрушения труб и затопления соседей они будут сами отвечать за последствия.