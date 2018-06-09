mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии на ремонт дорог в 2018 году выделят рекордные 20 млрд рублей

9 июня 2018, 09:16
По словам Рустэма Хамитова, прежде таких средств не выделялось.

С таким заявлением глава республики выступил на церемонии награждения госнаградами лучших работников различных отраслей.

- В этом году мы должны провести ремонт на дорогах. Суммарная стоимость этих работ – 20 млрд рублей. Никогда таких ресурсов в дорожное строительство не направлялось. Поэтому Уфа чувствует определённое облегчение, наша Черниковка тоже уже меняется в этой части. Будут строиться дороги между городами. Они будут лучше. Но это только начало больших работ.

Сегодня мы уже атакуем, по-другому не скажу, Министерство транспорта Российской Федерации с тем, чтобы от Стерлитамака до Оренбурга была современная четырёхполосная трасса, а не двухполосная, как сейчас. Нам надо завершить работы по благоустройству и модернизации федеральных трасс М-5 и М-7. Одним словом, в дорожном строительстве ещё много чего нужно делать, - заявил Рустэм Хамитов.

Материалы по теме
Ямочный ремонт в Уфе: Как не надо ремонтировать дорогиВ Башкирии в деревне Марс дорога после ливня превратилась в неземное месиво«Золотая трасса»: В Уфе вновь начали ремонт дороги до аэропорта
#Новости#Власть без цензуры#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48