В Башкирии на ремонт дорог в 2018 году выделят рекордные 20 млрд рублей

Сегодня мы уже атакуем, по-другому не скажу, Министерство транспорта Российской Федерации с тем, чтобы от Стерлитамака до Оренбурга была современная четырёхполосная трасса, а не двухполосная, как сейчас. Нам надо завершить работы по благоустройству и модернизации федеральных трасс М-5 и М-7. Одним словом, в дорожном строительстве ещё много чего нужно делать, - заявил Рустэм Хамитов.