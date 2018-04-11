Ямочный ремонт в Уфе: Как не надо ремонтировать дороги

- Как правильно делать ямочный ремонт - это регулирует ГОСТ, если простыми словами, то там должно быть сухо, чисто и ремонт надо проводить при плюсовой температуре, - рассказал Медиакорсети Евгений Степанов, владелец автомобильного сайта ufacars.ru. - Но уже четыре последних года прямо в лужи в Уфе льют "жидкий асфальт". Как долго он продержится - трудно сказать.