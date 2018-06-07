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В Башкирии следком проверит, как получила ожоги 6-летняя девочка

7 июня 2018, 16:26
Учитывая широкий общественный резонанс, ведомство организовало проверку.

Сегодня, 7 июня, региональное следственное управление следкома запросило из полиции материалы для проведения доследственной проверки по факту получения 6-летней девочкой ожогов в селе Ахметово Кушнаренковского района. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, ЧП произошло 4 июня днем. Шестилетняя малышка, будучи у себя дома, опрокинула на сея ведро с кипятком. В тяжелом состоянии девочка была госпитализирована в районную больницу. Сейчас врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Как отметили в следкоме, передача материалов в данное ведомство была инициирована в связи с тем, что происшествие с ребенком получило широкий общественный резонанс.

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