В Башкирии следком проверит, как получила ожоги 6-летняя девочка

Напомним, ЧП произошло 4 июня днем. Шестилетняя малышка, будучи у себя дома, опрокинула на сея ведро с кипятком. В тяжелом состоянии девочка была госпитализирована в районную больницу. Сейчас врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.