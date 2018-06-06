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В Башкирии на шестилетнюю девочку упало ведро кипятка

6 июня 2018, 17:21
Девочка в тяжелом состоянии в больнице.

В Кушнаренковском районе республики полиция устанавливает обстоятельства ЧП, произошедшего в одной из местных семей. Как сообщили «Вести-Башкортостан», 6-летняя девочка попала в больницу с ожогами после того, как нечаянно опрокинула на себя ведро с кипящей водой. Малышку госпитализировали на «скорой помощи».

По предварительным данным, жизни ребенка сейчас ничего не угрожает. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, похожий случай произошел недавно в Баймакском районе, где сразу трое малолетних детей получили ожоги различной степени тяжести после того, как на них опрокинулся чайник с кипятком. К сожалению, двухлетнюю девочку спасти не удалось.

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