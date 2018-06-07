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В Башкирии возбудили новое дело против бывшего главы «Башкиравтодора»

7 июня 2018, 11:12
Шамиля Аминева подозревают в неправомерных действиях при банкротстве, выразившихся в уклонении от возмещения ущерба по предыдущему уголовному делу.

Прокуратура Башкирии добилась возбуждения нового уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ГУП «Башкиравтодор» Шамиля Аминева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, в мае прошлого года Ленинский районный суд Уфы удовлетворил иск прокуратуры республики о взыскании 64 млн рублей ущерба, причиненного им республике в результате совершения коррупционного преступления.

Однако, как выяснили стражи порядка, Аминев предпринял попытки уклрниться от возмещения ущерба и для этого продал трехкомнатную квартиру в элитном доме и гаражный бокс, а также подарил парковочное место на общую сумму около 16 млн рублей.

В последующем он обратился в Арбитражный суд РБ, который признал Шамиля Аминева банкротом и ввел процедуру реализации имущества. При этом реализованные им объекты недвижимости в конкурсную массу, разумеется, уже не вошли. Однако информация о них все равно всплыла.

По данному факту МВД по РБ возбудило в отношении Аминева уголовное дело о неправомерных действиях при банкротстве.

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