В Башкирии возбудили новое дело против бывшего главы «Башкиравтодора»

В последующем он обратился в Арбитражный суд РБ, который признал Шамиля Аминева банкротом и ввел процедуру реализации имущества. При этом реализованные им объекты недвижимости в конкурсную массу, разумеется, уже не вошли. Однако информация о них все равно всплыла.