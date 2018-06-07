Участники игр «Лиги наций» в Уфе посетовали на плохую организацию

- Бразилия выступает основным составом. Они, как и Иран, годами игроки вместе играют. У нас же постоянно обновляется состав команды. Проблем у нас много - травмированных, недолеченных. Пока играем не оптимальным составом. И иметь за 6 игр 2 поражения - для нас не самое плохое сегодня. Надеюсь на то, что дальше будет лучше. Комплексов у Бразилии игроков нет. Нет стереотипа о том, что Бразилия непобедимая. Так что изучаем сильные и слабые стороны бразильцев с тем, чтобы показать себя с лучшей, сильной стороны, - тренер сборной России Сергей Шляпников. - тренер сборной России Сергей Шляпников.