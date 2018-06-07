Лайфхак для телеманов: «Ростелеком» запустил в Башкирии интерактивное ТВ

– Могу поделиться лайфхаком, – сообщил Марат Гайнуллович. – Если вы включили телевизор и обнаружили, что ваш любимый фильм уже идет, то вы можете зайти в архив передач и начать просмотр сначала. А рекламные блоки легко перемотать.